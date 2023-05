Autor:, in / Xbox Game Pass

Eure Reise in Dordogne beginnt am 13. Juni und zwar im Xbox Game Pass, direkt zur Veröffentlichung.

Focus Entertainment und UMANIMATION, mit dem internen Studio UN JE NE SAIS QUOI, sind stolz das Release-Datum für Dordogne endlich ankündigen zu können.

Angesiedelt in der strahlenden ländlichen Gegend Frankreichs handelt dieses farbenfrohe und deliziös erzählte Adventure von Kindheitserinnerungen, Liebe und Familie und erscheint bereits am 13. Juni auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und Steam.

Verliert euch selbst in einem einzigartigen erzählerischen Erlebnis in Dordogne, während ihr der Geschichte von Mimi folgt, einer jungen Frau, die ihre Kindheitserinnerungen sucht, die sie unter ungeklärten Umständen verloren hat.

In der idyllischen französischen ländlichen Gegend, welche durch handgemalte und kraftvolle Pastell-Wasserfarben untermalt wird, erkundet Mimi die Welt zwischen Kindheit und Erwachsenendasein. Mit eurem Binder könnt ihr einzigartige Erinnerungen von Mimis Familien vergangenheit festhalten.

Genießt den ersten Track des Soundtracks, welcher von Supernaive, komponiert wurde. Die introspektiven Klänge unterstützen die nostalgische und herzerwärmende Reise in Dordogne. Diese exklusive Single ist Teil des Dordogne OSTs und erscheint gemeinsam mit dem Spiel.