Dead by Daylight bekommt mit Nicolas Cage schon bald prominenten Zuwachs.

Behaviour Interactive bestätigt, dass der preisgekrönte Schauspieler sich der Charakterliste von Dead by Daylight anschließen wird – als er selbst.

Damit ist Nicolas Cage nicht nur Schauspieler, Regisseur und Produzent, sondern nun auch Gaming-Sensation, dessen Vielseitigkeit seit über vier Jahrzehnten zu großem Erfolg in allen Genres geführt hat. Cages jüngste Arbeiten wurden sowohl vom Publikum als auch von den Kritikern sehr positiv aufgenommen.

Nicolas Cage wird zum Überlebenden: Nach zahllosen Auszeichnungen und über hundert weltweit gedrehten Filmen hatte Nicolas Cage alles gesehen und alles gemacht – so dachte er zumindest. Während er am Set die Rolle seines Lebens drehte, rief seine Darbietung die Entität herbei, ein bösartiges Wesen von unbegreiflicher Macht. Schon bald fand sich der Schauspieler in einem unbekannten Nebel wieder und war gezwungen, eine Vielzahl furchterregender Killer zu überleben, die tödlicher waren als selbst der bissigste Filmkritiker.

Mehr Informationen über die Ankunft von Nicolas Cage in Dead by Daylight gibt es am 5. Juli.