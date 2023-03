Xbox Game Pass: Dieses Spiel rockt heute im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass rockt! Und damit das auch so bleibt, wird heute im Laufe des Tages das Spiel „Infinite Guitars“ veröffentlicht. Noch ist das Spiel nicht im Microsoft Store ausfindig zu machen, was sich aber in wenigen Stunden ändern sollte.

Xbox Game Pass März 2023

30. März 2023 – Infinite Guitars (Cloud, Konsole und PC)

Des Weiteren werden sieben Spiele aus dem Xbox Game Pass entfernt. Welche Spiele bald nicht mehr verfügbar sind, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News.