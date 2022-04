Xbox Game Pass: Hälfte aller PlayStation-Spieler zieht mit Activision-Spielen Abo in Betracht

Autor:, in / Xbox Game Pass

Fast die Hälfte aller PlayStation- und Nintendo-Spieler in den USA würden ein Abonnement in Betracht ziehen, wenn Activision-Spiele wie Call of Duty enthalten wären.

Eine Umfrage von YouGov führte jetzt zu interessanten Ergebnissen zum Xbox Game Pass in Verbindung mit der Kaufabsicht von Activision Blizzard, der Heimat von Call of Duty, Diablo und vielen weiteren Spielreihen.

So wurden im Januar 1200 Personen in den USA und ebenso viele in Großbritannien befragt.

Den Ergebnissen zufolge ziehen 46 % aller PlayStation- und Nintendo-Spieler in den USA ein Abonnement des Xbox Game Pass in Betracht, wenn große Titel aus dem Portfolio von Activision enthalten wären. In Großbritannien sind es 29 % der PlayStation-Spieler bzw. 26 % im Nintendo-Lager.

Sobald der Mega Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard über die Bühne gegangen ist und der Katalog von Spielen des Publishers Activision nach und nach dem Game hinzugefügt wird, dürfte das einen riesigen Zuwachs an Abonnements einbringen.

Das würde Microsoft in eine noch stärke Position auf dem Markt bringen.