Xbox Game Pass: Neue Perks mit Geschenken, Belohnungen und Extras

Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten erhalten nicht nur das Abo-Komplettpaket inklusive Xbox- und PC-Gaming, sondern auch EA Play und xCloud inklusive. Doch damit nicht genug, denn alle Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder haben Zugriff auf bestimmte Perks. Perks sind Geschenke, Belohnungen und Extras zu diversen Spielen oder Anbietern.

Besucht am besten regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App, um keine Belohnung zu verpassen. Natürlich erfahrt ihr auch immer auf Xboxdynasty.de, welche neuen Perks bereits auf euch warten. Im Juli 2021 erhaltet ihr unter anderem die folgenden Boni.

Xbox Game Pass Ultimate Perks