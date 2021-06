Xbox Game Pass: Neue Quests Juni 2021 verfügbar

Die neuen Xbox Game Pass Quests für Juni 2021 sind bis zum 5. Juli verfügbar und starten euer monatliches Ziel für diesen Monat.

Im Rahmen des Pride-Months gibt es nicht nur extra Microsoft Rewards Points für die Juni-Quests, sondern auch für die tägliche Anmeldung mit der mobilen Xbox Game Pass App. Satte 20 Punkte, statt der üblichen 5, könnt ihr so zusätzlich mitnehmen. Zusammen mit dem täglich gestarteten Xbox Game Pass Spiel gibt es bis zu 875 extra Points!

Und selbstverständlich zeigen wir euch in der Übersicht, was ihr in der 22. Kalenderwoche an wöchentlichen Xbox Game Pass Quests absolvieren müsst, um weitere Punkte zu sammeln.

Tägliche Xbox Game Pass Quests

Meldet euch täglich mit der Xbox Game Game Pass App für Mobilgeräte an und erhaltet 20 Punkte (4×5).

Xbox Game Pass Quests KW 22/2021

MLB The Show: Erstellt einen Epic-Ballspieler und erhaltet 25 Punkte.

Human Fall Flat: Klettert 30 Meter und erhaltet 50 Punkte.

Individuelle Gestaltung: Schaltet 3 Erfolge frei oder spielt 3 verschiedene Xbox Game Pass Spiele und erhaltet 10 Punkte.

Erfolg verdienen: Verdient einen Erfolg in einem beliebigen Xbox Game Pass Spiel und erhaltet 10 Punkte.

Tägliche Quests: Erledigt in dieser Woche 4 tägliche Xbox Game Pass Quests und erhaltet 10 Punkte.

Xbox Game Pass Quests Juni 2021

FIFA 21: Erzielt 5 Tore und erhaltet 75 Punkte.

OUTRIDERS: Tötet 30 Feinde und erhaltet 75 Punkte.

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited: Spielt für eine Stunde und erhaltet 75 Punkte.

Descenders: Erlangt 10.000 Reputation und erhaltet 75 Punkte.

Spiele unterwegs: (4×25) Installiert 5 Spiele mit der Xbox Game Pass App für Mobilgeräte und erhaltet 100 Punkte.

Game Pass Explorer: Spielt 4 unterschiedliche Xbox Game Pass Spiele und erhaltet 10 Punkte.

Game Pass Adventurer: Spielt 10 unterschiedliche Xbox Game Pass Spiele und erhaltet 25 Punkte.

Quest Neuling: Erledigt in diesem Monat 4 wöchentliche Xbox Game Pass Quests und erhaltet 10 Punkte.

Quest Lehrling: Erledigt in diesem Monat 8 wöchentliche Xbox Game Pass Quests und erhaltet 25 Punkte.

Quest Widmung: Erledigt in diesem Monat 12 tägliche und 12 wöchentliche Xbox Game Pass Quests und erhaltet 100 Punkte.

Quest Abschluss: Erledigt in diesem Monat 45 tägliche und 15 wöchentliche Xbox Game Pass Quests und erhaltet 1.000 Punkte.

Absolvierte Xbox Game Pass Quests müsst ihr nur noch einreichen, um euer monatliches Ziel mit 1.000 Microsoft Rewards Points zu starten und euer Konto ganz nebenbei zu füllen.