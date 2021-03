Xbox Game Pass: Neue Quests KW 11/2021 verfügbar

Die neuen Xbox Game Pass Quests KW 11/2021 sind bis zum 23. März verfügbar und bringen euch mit bis zu 255 Microsoft Rewards Points eurem monatlichen Ziel ein Stück näher.

Xbox Game Pass Quests KW 11/2021

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2: (4×50 Points) Vervollständigt eines der Ziele (3 Zombies oder 3 Pflanzen besiegen) und erhaltet 200 Punkte.

Torchlight III: Verteidigt gegen die Netherim und ihre Verbündeten und erhaltet 25 Punkte.

Individuelle Gestaltung: Schaltet 3 Erfolge frei oder spielt 3 verschiedene Xbox Game Pass Spiele und erhaltet 10 Punkte.

Erfolg verdienen: Verdient einen Erfolg in einem Xbox Game Pass Spiel und erhaltet 10 Punkte.

Tägliche Quests: Erledigt in dieser Woche 4 tägliche Xbox Game Pass Quests und erhaltet 10 Punkte.

Abgeschlossene Xbox Game Pass Quests müssen nur noch eingereicht werden und schon seid ihr eurem monatlichen Ziel wieder etwas näher.

Xbox Game Pass Ultimate Spezial Quests

Was in der letzten Kalenderwoche bereits mit Batman: Arkham Knight angefangen hat, geht in dieser Woche mit Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 weiter: Die vierfachen Microsoft Rewards Punkte für bestimmte Spiele im Xbox Game Pass Ultimate. Statt der üblichen 50 Punkte gibt es satte 200! Der März beschert euch also bis zu 600 Points extra, wenn ihr in den genannten Spielen bestimmte Voraussetzungen erfüllt.

Ab dem 23. März müsst ihr übrigens in Dragon Age: Inquisition 15 Gegner im Singleplayer-Modus töten, um ein letztes Mal in diesem Monat 200 Microsoft Rewards Punkte zu ergattern.