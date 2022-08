Xbox Game Pass: Neue Ultimate Perks für Halo, TESO, MultiVersus und mehr

Autor:, in / Xbox Game Pass

Es gibt wieder gratis Belohnungen für alle Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten. Schaltet mit eurem Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement ein kostenloses Reittier, ein Haustier und Crown Crates in The Elder Scrolls Online frei. Dazu ist das Spiel bis zum 29. August kostenlos spielbar.

Doch damit nicht genug, denn für alle MultiVersus-Fans gibt es das MVP Pack ab dem 23. August gratis. Halo Infinite-Spieler können sich schon heute das „Pass Tense Commando Rifle Bundle“ kostenlos sichern.

Xbox Game Pass Perks – August 2022

17. August – Halo Infinite: Pass Tense Commando Rifle Bundle

23. August – MultiVersus: MVP Pack

23. August – CrossfireX: Babylon Bundle

Eure kostenlosen Perks sichert ihr euch auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App. Und falls ihr einfach nicht genug bekommen könnt, dann sichert euch die zahlreichen EA Rewards und weitere Vorteile.