Xbox Game Pass: Preissenkung in Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien

Für Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Saudi-Arabien hat Microsoft die Preise für seine Abo-Dienste gesenkt.

Die Änderung in beiden Regionen betrifft den Xbox Game Pass (Ultimate), PC Game Pass und Xbox LIVE Gold.

Die Senkung erfolgte auf Grundlage der lokalen Bedingungen des Marktes, wie Xbox Gulf gegenüber PC Mag Middle East sagte.

„Wir bewerten regelmäßig die Preise von Xbox Game Pass und Xbox Live Gold auf lokaler Ebene, um die Kunden in jedem Land bestmöglich zu bedienen. Diese Preisanpassungen wurden auf der Grundlage der lokalen Marktbedingungen in jedem Land vorgenommen. Dies ist lediglich eine Folge der Preisanpassungen, die wir in ausgewählten Ländern Ende letzten Jahres vorgenommen haben.“