Skull & Bones: Wird von Ubisoft vorrangig als Multiplayer-Spiel bezeichnet

Ubisoft bezeichnet das sich schon seit fünf Jahren in Entwicklung befindliche Skull & Bones vorrangig als ein Multiplayer-Spiel.

Seit fast fünf Jahren befindet sich Skull & Bones schon auf schwierigen Gewässern. Doch nun scheint man sich auf dem richtigen Kurs zu befinden.

Ubisoft’s CFO Frédérick Duguet sagte in der jüngsten Telefonkonferenz, dass Skull & Bones eine vielversprechende neue Marke sei.

Das Piratenspiel würde sich zuerst auf den Mehrspielermodus konzentrieren. Damit stünde man „ganz im Einklang mit der Strategie, den Mehrspieler-Wettkampf und den Koop-Modus in einer großen offenen Welt mit einer großartigen, attraktiven Fantasie in den Vordergrund zu stellen.“, so Duguet.

Der CFO räumt ein, dass Skull & Bones eine lange Entwicklungszeit hat, doch sei man mit dem Fortschritt sowie der künstlerischen Richtung des Spiels bis jetzt zufrieden.

Skull & Bones soll im Geschäftsjahr 2023 erscheinen, was den Zeitraum April 2022 bis März 2023 einschließt.