Xbox Game Pass: Quests Leitfaden und Anleitung KW 27/2022

Heute stellen wir euch einen Xbox Game Pass Quests Leitfaden samt Anleitung der KW 27/2022 vor. Die neue Quests-Woche läuft vom 05. Juli bis zum 12. Juli 2022.

Xbox Game Pass Quests KW 27/2022 Leitfaden

Quest: Spielen 0/1

Spiel: Dragon Ball FighterZ

Punkte: 25 Punkte

Damit ihr die Quest abschließen könnt, reicht ein einfacher Start des Spiels bereits aus. Der schnellste Weg die Quest abzuschließen ist das Spiel über die Xbox-Cloud zu starten.

Spiel: Citzen Sleeper

Quest: Individuelle Gestaltung – 3 Game Pass Spiele spielen oder 3 Erfolge im Game Pass Games erzielen

Spiel: Optional

Punkte: 10 Punkte

Anleitung: Am einfachsten ist es hier die Game Pass Spiele zu spielen. Ein kurzer Start reicht schon aus, damit es gezählt wird. Jede Woche gibt es zwei Spiele wo ihr Rewards Punkte sammeln könnt, wenn ihr diese macht habt ihr bereits zwei von drei Spielen. Sucht euch noch ein Spiel aus, was ihr eventuell bereits auf der Xbox habt oder installiert zusätzlich noch ein kleines Spiel, um die Punkte zu bekommen. Um sich eine Installation zu ersparen, funktioniert auch ein Spiel aus der Cloud mit der Game Pass App.

Quest: Wöchentliche Quest – Erledigen Sie 3 tägliche Aufträge

Spiel: Optional

Punkte: 10 Punkte

Anleitung: Für diese Quest müsst ihr nun an 3 verschieden Tagen in der Woche ein Xbox Game Pass Spiel auf der Xbox starten. Macht dies an 3 Tagen und die Quest ist erledigt.

