Xbox Game Pass: Roboquest erscheint später für Xbox

Autor:, in / Xbox Game Pass

Erst gestern wurde die Game Preview von Roboquest für den PC gestartet. Nun geben die Entwickler auf Nachfrage bekannt, dass das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt auch für Xbox im Game Pass landen wird.

Roboquest ist ein verrücktes, intensives, schnelles FPS-Roguelite-Koop-Spiel, das plattformübergreifend ist und den Schwerpunkt auf einfallsreiche Waffen-Action und präzise Bewegungen legt.

Es spielt im Jahr 2750 auf einem verbrannten Planeten, wo ein Teenager-Mädchen und Wüstensammler namens Max einen intakten Guardian-Roboter ausgräbt. Ihr schlüpft in die Rolle des Roboters und begebt euch mit Max auf eine explosive Reise durch eine Reihe von lebendigen, in Cel-Shading schattierten Biomen – Canyons, Städte und vieles mehr – und sprengt unterwegs unzählige feindliche Bots in die Luft.

Seit 2020 befinden wir uns bei Roboquest in der offenen Entwicklung. Diese Art der Entwicklung hat es den Verantwortlichen ermöglicht, die Zeit zu nehmen, die sie brauchen, um das Spiel kreativ weiterzuentwickeln und dabei von dem Feedback und den Empfehlungen der wachsenden Spielergemeinschaft zu profitieren.

„Wir waren in der Lage, neue Funktionen und Waffen schnell zu entwickeln und zu testen, während wir das Spiel ständig verbessern und ausbalancieren konnten“, so die Entwickler.

Im Juni 2021 kündigte das Studio an, dass Roboquest via Game Pass für die Plattformen Xbox Series X/S, Xbox One und Windows erscheinen wird. Ab sofort ist Roboquest im PC Game Pass Preview verfügbar und wird im Laufe des Jahres im Xbox Game Pass erscheinen.