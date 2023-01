Xbox Game Pass: Solarpunk-Entwickler aus Deutschland wollen ins Abo

Die Entwickler des Spiels Solarpunk haben offen verkündet, dass sie sich wünschen, mit ihrem Spiel im Xbox Game Pass-Abonnement zu landen. Das kleine unabhängige Spielentwicklungsstudio namens „Cyberwave“ mit Sitz in Deutschland arbeitet mit zwei Personen an dem Projekt.

Solarpunk ist ein Survival-Spiel, das in einer fortschrittlichen Welt mit schwimmenden Inseln spielt. Allein oder im Koop (Online und Splitscreen) mit Freunden könnt ihr Gebäude errichten, Nahrung anbauen, Gadgets herstellen und mit eurem eigenen Luftschiff ferne Inseln erkunden. Ihr nutzt sogar Solar-, Wind- und Wasserenergie und errichtet ein ganzes Stromnetz im Spiel.

Via Twitter hat man nun verkündet: „Liebe Xbox-Fans, wer möchte unser Spiel im #Xbox Game Pass sehen? Wir sind zwei Entwickler und arbeiten an unserem Traumprojekt „Solarpunk“, einem Survival-Spiel in einer technisch fortgeschrittenen Welt mit schwebenden Inseln. #GamePass RT & like = Unterstützung!“

Für einen ersten Eindruck hat man einige Videos via Twitter geteilt:

Hey #screenshotsaturday

This is a teaser of our upcoming #trailer#Solarpunk is a cozy survival game in a technically advanced world of floating islands. Farm, craft, build & explore distant islands with your airship. Wishlist: https://t.co/4S5GjVbkMP#Xbox #ps5 #indiedev pic.twitter.com/ne3VAt1GiN — Solarpunk | WL on Steam (@Solarpunk_Game) December 24, 2022

🎞️Small #trailer teaser🎞️#Solarpunk is a cozy survival game in a technically advanced world of floating islands. 4P online multiplayer, farm, craft, build & explore distant islands with your own airship. Like & RT =❤️#wishlistwednesday #gamedev #indiegame #ps5 #xbox pic.twitter.com/3nBvaHCVYh — Solarpunk | WL on Steam (@Solarpunk_Game) December 21, 2022