Xbox Game Pass: Sword and Fairy: Together Forever im Juli im Abo

Das Rollenspiel Sword and Fairy: Together Forever wird im Juli in den Xbox Game Pass aufgenommen.

Eine sehr frühe Ankündigung für die Aufnahme eines Spieles in den Xbox Game Pass kommt von E-Home Entertainment Development.

Der Publisher kündigte an, dass das von Softstar Technology in Beijing entwickelte Spiel am 6. Juli 2023 in den Xbox Game Pass kommt.

Das chinesische Rollenspiel genießt in seiner Heimat Kultstatus. Seit 1995 brachte es sieben offizielle Fortsetzungen, mehr als 10 Spin-off-Titel und zwei Live-Action-Fernsehserien hervor.

Sword and Fairy: Together Forever ist seit Anfang November für Xbox Series X|S, Xbox One und PC zum Preis von 39,99 Euro erhältlich. Wenn es im Game Pass erscheint, wird es ebenfalls Xbox Play Anywhere unterstützen.

Kenntnisse über die Vorgänger sind nicht erforderlich, da Sword and Fairy: Together Forever eine eigenständige Geschichte erzählt.

Mit dem aktuellen Teil, der in der Unreal Engine 4 entstanden ist und der „bis zum Rand gefüllt mit atemberaubenden Charaktermodellen, Kreaturen, Umgebungen und Architektur“ ist, habe man grafisch einen Schritt nach vorne gemacht.