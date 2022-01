Xbox Game Pass: The Anacrusis erscheint diese Woche neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Diese Woche erscheint der Koop-Shooter The Anacrusis als Game Preview für den Xbox Game Pass.

Die Neuzugänge für den Xbox Game Pass sind in dieser Woche noch sehr überschaubar. Lediglich das Spiel The Anacrusis ist von offizieller Seite bekannt.

Mit The Anacrusis erhalten Xbox Game Pass Abonnenten auf Konsole und PC einen kooperativen Ego-Shooter, der für vier Spieler ausgelegt ist. Handlungsort ist an Bord eines riesigen Forschungsraumschiffs, das am Rande des bekannten Weltraums gestrandet ist.

Um gegen unendliche Horden von Aliens zu bestehen, müsst ihr euch mit euren Freunden verbünden und Vorteile, Waffen und neue Spielweisen freischalten, die ihr mit eurem Team teilen könnt.

The Anacrusis wird ab Donnerstag als Game Preview für Xbox-Konsolen und PC verfügbar sein.

Über mögliche weitere Neuzugänge und Ankündigungen für den Xbox Game Pass informieren wir euch natürlich umgehend.