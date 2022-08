Xbox Game Pass: Über sechs neue Spiele von No More Robots

In den nächsten 12 Monaten erscheinen mehr als ein halbes Dutzend Spiele vom Publisher No More Robots im Xbox Game Pass.

Der Publisher No More Robots vertreibt Indie Spiele wie Yes, Your Grace, Descenders und Hypnospace Outlaw. Der Xbox Game Pass bedient sich vieler solcher Spiele, um ständig neue Gamer anzulocken.

In Zukunft scheint die Zusammenarbeit zwischen Xbox und No More Robots weiter zu florieren, denn innerhalb der nächsten 12 Monate kommen mehr als sechs weitere Spiele in den Service, unter anderem Soccer Story.

No More Robots werden viele von euch von Descenders bereits kennen, denn das Spiel ist im Xbox Game Pass unter allen Abonnenten äußerst beliebt. Der Direktor des Unternehmens heißt Mike Rose und hat eine weitreichende Vergangenheit in der Videospielindustrie. Er lobte den Xbox Game Pass schon mehrfach in der Vergangenheit und nun hatte sogar Xbox-Chef Phil Spencer eine Gesprächsrunde mit einigen Mitarbeitern von No More Robots, in welcher es unter anderem um die Zukunft von Videospielen ging.

Welche Spiele gemeint sind oder über welche Titel für den Xbox Game Pass geredet wurde, darüber herrscht allerdings eisernes Schweigen. Es gibt aber schon erste Hinweise, über die wir bereits berichtet haben. Offizielle Ankündigungen hierzu stehen jedoch noch aus.