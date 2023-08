Xbox Game Pass: Überraschende Veröffentlichung im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Macht euch bereit, die Menschheitsgeschichte neu zu schreiben – von eurer Couch aus! HUMANKIND, das von Kritikern gefeierte, rundenbasierte, historische Strategiespiel, ist jetzt für Xbox Game Pass, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich.

Xbox Game Pass – August 2023

22. August 2023 – HUMANKIND

Die Console Edition kostet 49,99 € und enthält das Hauptspiel und die ersten beiden DLCs, „Cultures of Africa“ und „Cultures of Latin America“. Spielerinnen und Spieler können damit bis zu 72 verschiedene historische Kulturen kombinieren und ihr Volk von der Jungsteinzeit bis in die Neuzeit führen.

