Xbox Game Pass: Xbox Kühlschrank mit DIRT 5 Perks ausgeliefert

Ihr seid bereits Xbox Game Pass Ultimate-Abonnent, dann könnt ihr euch jetzt wieder neue kostenlose Perks herunterladen. Falls ihr kein Abo habt, könnt ihr derzeit 3 Monate für nur 1,- Euro abonnieren:

Dazu warten im Anschluss zahlreiche Perks auf euch. Perks sind digitale DLCs und Geschenke zu verschiedenen Spielen.

Codemasters hat nun verkündet, dass ein DIRT 5 Perk ebenfalls erhältlich ist und einen Xbox Kühlschrank gibt es noch dazu!

Codemasters gibt bekannt: „Die Rennen in DIRT 5 mögen glühend heiß sein, aber es ist wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Am besten gekühlt. Wir freuen uns, das Power Your Memes-Paket für DIRT 5 zu enthüllen – ein exklusives Inhaltspaket, das ab sofort im Xbox Game Pass Ultimate Perks, für Xbox und Windows Store erhältlich ist!“

„Das Power Your Memes-Pack bringt den berüchtigten Xbox Series X-Kühlschrank, der erstmals im vergangenen Oktober enthüllt wurde, in unser freches Offroad-Rennspiel. Der Kühlschrank wird zu den Playgrounds von DIRT 5 hinzugefügt, unserem benutzerdefinierten Arena-Ersteller-Modus. In jedem Playgrounds-Event-Typ können Besitzer dieses Packs den Kühlschrank als Teil ihrer Kreationen verwenden – als Wahrzeichen an der Strecke, als Hindernis zum Driften, als riesige Stütze zum Überspringen oder was auch immer dir einfällt!“