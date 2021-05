Senua’s Saga: Hellblade 2: Video zeigt beeindruckende Wolken-Animation

Die Spielschmiede Ninja Theory hat als Teil der Xbox Game Studios ein kurzes, aber eindrucksvolles Video zu Senua’s Saga: Hellblade 2 auf Twitter veröffentlicht.

In diesem Videoschnipsel könnt ihr sehen, wie im Spiel „Flow Maps“ dazu genutzt werden, um Wolken zu formen, realistisch zu bewegen und wieder auflösen zu lassen.

Bit cloudy isn't it? Here we're using flow maps to make clouds form and dissolve naturally in Senua's Saga: Hellblade II #WIP pic.twitter.com/OrIoyGjiHK

