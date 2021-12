Xbox Game Studios: Spencer: Heute könnten wir Bungie halten

Autor:, in / Xbox Game Studios

Xbox-Chef Phil Spencer glaubt, dass das heutige Microsoft in der Lage gewesen wäre, das ehemalige Halo-Entwicklerstudio Bungie zu halten.

Nach langjähriger Zusammenarbeit, welcher die Titel Halo 1-3 sowie Halo: ODST und Halo: Reach entsprangen, trennten sich die Wege von Microsoft und Bungie im Jahre 2007.

Fortan agierte das Entwicklerstudio zunächst als unabhängiges Unternehmen, bis es drei Jahre nach der Trennung einen zehnjährigen Publishingvertrag mit Activision unterzeichnete und sich künftig dem Destiny-Franchise widmete. 2019 wurde der Vertrag mit Activision frühzeitig aufgelöst und Bungie wurde erneut unabhängig.

In einem Interview mit Axios äußerte sich nun Phil Spencer zum damaligen Abgang des Entwicklerstudios. Er könne den damaligen Schritt in die Unabhängigkeit des Studios verstehen, so der Xbox-Chef.

Hätte man damals schon über das heutige Xbox-Ökosystem verfügt, wäre ihm zufolge, die Trennung möglicherweise vermeidbar gewesen:

„Könnten wir heute [Bungie bei uns behalten]? Ich denke, das könnten wir.“ „Damals hatten sie große Ambitionen. Sie hatten ihr Unternehmen für einen bestimmten Geldbetrag verkauft. Sie sahen, zu was sich Halo entwickelte. Und es ist wie: ‚Okay, Microsoft hat vom Erfolg von Halo mehr profitiert als Bungie.‘ Es gibt keine andere Geschichte, die dort geschrieben werden kann.“

Weiter gibt Spencer an, den Reiz der Unabhängigkeit nachvollziehen zu können. Er gehe davon aus, dass dieser Wunsch vor allem auf dem Gefühl des Studios, einen weiteren Titel in der Größenordnung eines Halos in der Pipeline zu haben, fußte:

„Wenn man sagt: ‚Hey, ich glaube, ich kann sowas nochmals schaffen. Ich möchte wirklich eine weitere Chance ergreifen. Ich kann den Reiz verstehen, dies als unabhängiges Unternehmen zu tun.“