Xbox One Controller: Controller-Firmware-Update liefert Dynamic Latency Input

Bereits gestern Abend haben wir über das neue Xbox Dashboard System Update mit zahlreichen neuen Funktionen im November berichtet.

Mit dabei war auch der Hinweis zum Controller-Firmware-Update, auf das wir in dieser Meldung explizit noch einmal eingehen möchten, damit es auch niemand verpasst.

Das neue Firmware-Update für den Xbox One Wireless Controller mit Bluetooth-Unterstützung, den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 und den Xbox Adaptive Controller bietet dank des Updates die Next-Gen-Funktionen, die bisher nur für die Xbox Controller der Series X|S verfügbar waren, einschließlich besserer geräteübergreifender Konnektivität und geringerer Latenz.

Microsoft verkündete dazu: „Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, die Abwärtskompatibilität mit Xbox-Zubehör, das die Spieler bereits in ihrer Sammlung haben, aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass wir das beste Spielerlebnis bieten, egal wie ihr spielt.“

Controller-Firmware-Update

Bessere geräteübergreifende Konnektivität – Die genannten Controller unterstützen jetzt Bluetooth Low Energy, was eine bessere Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten und ein besseres Pairing-Erlebnis ermöglicht. Ihr könnt drahtlos auf Windows 10 & 11 PCs, iOS 15+ und Android-Geräten mit Bluetooth LE für Xbox Remote Play von eurer Konsole oder Cloud-Gaming mit Xbox Game Pass Ultimate von unterwegs aus spielen.

Nach der Installation des Firmware-Updates merken sich diese Controller einen Bluetooth-Host (z.B. das Smartphone) und einen Xbox Wireless-Host (z.B. die Xbox-Konsole), sodass ihr mit einem einfachen Doppeltipp auf die Kopplungstaste nahtlos zwischen den zuvor verbundenen Geräten hin und her wechseln könnt. Zweimal die kleine Verbindungstaste am Controller schnell antippen und schon wechselt ihr zu dem davor verbundenen Bluetooth-Gerät.

Geringere Latenz – Die Innovation Dynamic Latency Input (DLI) ist jetzt für Xbox One Wireless Controller mit Bluetooth-Unterstützung, dem Xbox Elite Wireless Controller Series 2 und den Xbox Adaptive Controller freigeschaltet worden. Dynamic Latency Input überträgt Controller-Eingaben effizienter an die Xbox-Konsole und sorgt so für ein reaktionsschnelleres Spielerlebnis.

Tipp: Um euren Controller zu aktualisieren müsst ihr erst einmal die Konsole auf den neuesten Stand bringen. Nach dem Neustart wechselt ihr in den Xbox-Einstellungen bei „Geräte & Verbindungen“ zu „Zubehör“ und wählt eure verbundenen Controller aus. Klickt dann beispielsweise beim Elite Series 2 Controller auf die drei Punkte „…“ und dann auf „Jetzt aktualisieren“. Das Update des Controllers dauert circa zwei Minuten.