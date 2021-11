Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele sind ab heute im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Wer von euch ein Xbox Game Pass Abonnement hat, der kann ab heute fünf neue Spiele spielen. Mit dabei ist auch ein alter Bekannter: „My Friend Pedro“. Zusätzlich erhalten alle Xbox Game Pass-Abonnenten das Game of the Year Edition Upgrade für den Microsoft Flight Simulator. Erst gestern wurde außerdem Next Space Rebels veröffentlicht.

Xbox Game Pass – Neuerscheinungen November 2021

Falls ihr ein Ultimate Abo abgeschlossen habt, dann solltet ihr euch die neuen Perks nicht entgehen lassen. Hier warten beispielsweise drei Monate YouTube Premium auf euch.

Absolutes Highlight ist hingegen, dass ihr künftig dank Cloud Gaming keine Spiele mehr herunterladen müsst und sofort über die Cloud auch an der Xbox spielen könnt.