Xbox One Controller: Doppelklick-Funktion demonstriert

Wie wir bereits berichtet haben, wird im Xbox Insider-Programm die Doppelklick-Funktion zur Verbindung und Wechsel mehrerer Bluetooth- und Xbox-Geräte getestet.

Zum Wechsel müsst ihr künftig nur noch die Verbindungstaste am Controller zweimal schnell antippen und schon seid ihr blitzschnell mit dem nächsten gekoppelten Gerät verbunden.

Demo of the new “double tap to switch devices” feature in action.

Making it easy to switch between the devices you play Xbox on: console, PC, mobile, etc. pic.twitter.com/4F6zT1Wwao

— James Shields (@shieldsjames) September 17, 2021