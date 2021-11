Xbox Series X Dashboard: November System-Update mit neuen Funktionen ausgerollt

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Das Xbox Dashboard November System-Update mit neuen Funktionen wird derzeit ausgerollt. Das Update mit einer Größe von 694 MB enthält folgenden Features:

Neue und verbesserte Farbfilter für die Xbox Series X|S.

Aktualisierte Lautstärke- und Audioausgabeeinstellungen für alle Xbox-Konsolen.

Neue Markierungen für barrierefreie Funktionen im Microsoft Store.

Neue Tags für barrierefreie Spiele im Microsoft Store

Aktualisierung der Controller-Firmware

Bessere geräteübergreifende Controller-Konnektivität

Geringere Latenzzeit

Xbox-App – Linkfreigabe und Trendmeldungen

Xbox Game Pass – Findet das beste Abo-Modell für euch

Das neue Firmware-Update für den Xbox One Wireless Controller mit Bluetooth-Unterstützung, den Xbox Elite Wireless Controller der Serie 2 und den Xbox Adaptive Controller bietet Next-Gen-Funktionen, die bisher nur für die Xbox Controller der Serie X|S verfügbar waren, einschließlich besserer geräteübergreifender Konnektivität und geringerer Latenz.

Diese Controller unterstützen jetzt Bluetooth Low Energy, was eine bessere Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten und ein besseres Pairing-Erlebnis ermöglicht.

Die Innovation Dynamic Latency Input (DLI) kommt auch bei den Xbox One Wireless Controllern mit Bluetooth-Unterstützung, den Xbox Elite Wireless Controllern der Serie 2 und den Xbox Adaptive Controllern zum Einsatz. Dynamic Latency Input überträgt Controller-Eingaben effizienter an die Xbox-Konsole und sorgt so für ein reaktionsschnelleres Spielerlebnis und scheinbar sofortige Action.

Eine weitere neue Funktion ist die Möglichkeit, die beliebtesten Inhalte von Xbox-Spielern in der Xbox-App zu sehen, wo ihr die Spieleinstellungen anderer Spieler ansehen, mögen, kommentieren und teilen könnt.

Tipp: Um euren Controller zu aktualisieren, wechselt ihr in den Xbox-Einstellungen bei „Geräte & Verbindungen“ zu „Zubehör“ und wählt eure verbundenen Controller aus. Klickt dann beispielsweise beim Elite Series 2 Controller auf die drei Punkte „…“ und dann auf „Jetzt aktualisieren“. Das Update des Controllers dauert circa zwei Minuten.