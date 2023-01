Xbox Series S: Alle 15 Raytracing-Spiele getestet

Digital Foundry hat sich hingesetzt und alle Raytracing-Spiele, die auf der Xbox Series S verfügbar sind, analysiert und getestet. Dabei gibt es 15 Spiele, die Raytracing unterstützen.

Laut der Analyse sind es Spiele wie Metro Exodus Enhanced, The Matrix Awakens, und Fortnite, die besonders hervorstechen. Metro Exodus Enhanced scheint dabei ein absolutes Alleinstellungsmerkmal zu haben, denn das Spiel läuft mit Raytracing auf der Xbox Series S mit 60fps.

Eurogamer und Digital Foundry berichten: „Metro Exodus Enhanced Edition ist das herausragende Beispiel. Das RTGI pro Pixel ist sehr hochwertig, schattiert Szenen realistisch und sorgt dafür, dass alles in der Spielwelt geerdet und korrekt aussieht. Die Konsistenz der Beleuchtung ist wirklich beeindruckend und übertrifft die meisten Titel, die sich auf vorberechnete Lösungen verlassen, um Längen. Dynamische Objekte wie Charaktere beeindrucken besonders durch ihre satte und geerdete Beleuchtung. Im Vergleich zum Last-Gen-Vorgänger sind die Verbesserungen unübersehbar. Metro Exodus verwendete auch in früheren Konsolenversionen ein Echtzeit-Beleuchtungssystem, obwohl die Hardware nicht in der Lage war, mehr als einen relativ einfachen GI-Pass zu liefern. RTGI hat das allgemeine Aussehen des Spiels völlig verändert – und die Tatsache, dass wir ein Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde sehen (wenn auch eines, das mit einer sehr niedrigen internen Auflösung laufen kann), ist ein weiterer bemerkenswerter Aspekt des Spiels. „