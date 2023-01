Prime Gaming: Angebote für Februar 2023 vorgestellt

Prime Gaming bietet ab dem 2. Februar neun kostenlose Titel an. Diesen Monat dürfen Spieler großflächige Umgebungen erkunden, von einer Reise zur Hauptstadt von Morrowind in The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition bis zum Überlebenskampf in einem futuristischen Detroit in Aerial_Knight’s Never Yield. Diesen Monat gibt es jeden Freitag neue kostenlose Spiele unter gaming.amazon.com.

2. Februar The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition – Macht euch auf in ein Abenteuer durch Morrowind, um den Ursprung des Bösen zu finden, welches das Land plagt. Dazu gehören auch die Erweiterungen Bloodmoon und Tribunal. In diesem epischen Open-World-Singleplayer-RPG könnt ihr euren eigenen Charakter erschaffen und fremdartige Gebiete erkunden.

2. Februar Onsen Master – Erlebt die Welt des Hot-Spring-Kundenservice und entwickelt Zutaten, die zu den verschiedensten Problemen passen, welche die Kunden auf der Insel Izajima plagen.

9. Februar Aerial_Knight’s Never Yield – Überlebt ein futuristisches Detroit im Tokyo-Stil in diesem 3D-Runner. Ihr schlüpft in die Rolle von Wally, der versucht, mit dem gestohlenen Schatz seiner Familie zu entkommen, seine Feinde aufzudecken und einen Weg nach Hause zu finden.

9. Februar Divine Knockout – Werdet zu einem kleinen aber mächtigen Gott, prügelt euch durch alle drei Dimensionen und schleudert eure Freunde aus der Map. Nur so werdet ihr über den einzigartigen Third-Person-Plattform-Fighter herrschen.

16. Februar One Hand Clapping – Löst Rätsel mit Musik, indem ihr in euer Mikrofon singt und summt. Findet Mut in der Kraft eurer Stimme und verändert die Welt in diesem stimmigen 2D-Plattformer.

16. Februar BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad – Dieser moderne Twist eines schnellen Arcade-Brawler-Shooter-Slashers belohnt präzises Spielen und perfektes Timing. Spielt mit haufenweise Action und literweise Blut, um eure Teammitglieder aus Scorpion Supremes und STINGS bösen Fängen zu befreien.

23. Februar Space Crew: Legendary Edition – Als Kapitän eines Schiffs der United Defense Force rekrutiert und trainiert ihr neue Crewmitglieder, passt das Schiff an und erkundet die Galaxie. Gleichzeitig müsst ihr die Erde gegen eine extraterrestrische Bedrohung, bekannt als Phasmids, verteidigen.

23. Februar Tunche – In diesem charmanten, handgemalten Action-Spiel mit Roguelike-Elementen wählt ihr aus fünf einzigartigen Charakteren aus. Mit diesen müsst ihr den Frieden im Amazonas-Regenwald wiederherstellen. Dabei könnt ihr gemeinsam mit Freunden oder allein spielen.

23. Februar Space Warlord Organ Trading Simulator – Navigiert den gnadenlosen Organmarkt, verhandelt mit dubiosen Charakteren und nervigen Vampir-Blutegel-Kreaturen, um eure Waren zu beschützen und guten Profit zu erlangen.