Xbox Series X Dashboard: Apple TV-App mit Dolby Vision und Spotify Video-Podcasts

Auf der Xbox wird Dolby Vision in der Apple TV-App freigeschaltet. Außerdem werden Spotify Video-Podcasts aktiviert. Ihr könnt somit einige eurer Lieblingssendungen auf Apple TV+ wie „Ted Lasso“, „Mythic Quest“, „For All Mankind“, „See“ und „The Mosquito Coast“ in Dolby Vision auf euren Xbox Series X|S Konsolen ansehen.

Microsoft verkündet: „Wir bei Xbox wissen, dass das Genießen Ihrer Lieblings-Streaming-Inhalte genauso viel Spaß macht wie das Spielen. Mit der Xbox Serie X/S können Sie 4K-Videos streamen und Ihre Filme mit sattem, dynamischem Sound zum Leben erwecken – für ein optimales Seherlebnis. Wir sind bestrebt, Ihnen immer mehr Möglichkeiten zu bieten, Ihre Streaming-Inhalte und Unterhaltung zu genießen. Ab dieser Woche können Sie Dolby Vision enabled auf der Apple TV App nutzen und Video-Podcasts mit der Spotify App ansehen.“

In Kombination mit dem immersiven Klang von Dolby Atmos könnt ihr nur auf der Xbox ein Premium-Erlebnis wie kein anderes erleben. Dank Dolby Vision erhaltet ihr ein bemerkenswertes Unterhaltungserlebnis mit dem ultra-lebendigen Bild erfreuen sich eure Augen an einem breiteren Farbspektrum mit bis zu 40-mal helleren Lichtern und 10-mal dunkleren Schwarztönen als bei einem Standardbild.

Um Dolby Vision mit einem kompatiblen Fernsehgerät zu erleben, müsst ihr „Dolby Vision zulassen“ aktivieren und unter Einstellungen > Allgemein > TV- & Anzeigeoptionen > Videomodi auf eurer Konsole ein Häkchen setzen.

Doch damit nicht genug, denn Video-Podcasts sind jetzt in der Spotify-App für Xbox verfügbar. Das ist eine großartige Möglichkeit, das Erlebnis sowohl für die Ersteller als auch für die Fans zu verbessern. Ihr könnt Video-Podcasts wie „The Misfits“, „Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay“ und „That was fun? with Addison & Sheri“ anhören. Dabei könnt ihr alle Video-Podcasts in der Spotify-App abspielen, sodass das Video im Vollbildmodus abgespielt wird, oder ihr könnt Spotify im Hintergrund abspielen, sodass ihr Podcasts hören und gleichzeitig eure Lieblingsspiele spielen könnt – genau wie beim Hören von Musik auf Spotify. Selbstverständlich ist es weiterhin möglich die Spotify-App auf eurem Mobilgerät zu verwenden, um die Spotify-Wiedergabe auf eurer Xbox zu steuern, sodass ihr euer Spiel nicht unterbrechen müsst, wenn ihr umschalten möchtet.

Zusätzlich sind Discovery+, Paramount+ und IMDb TV die neuesten Apps, die im Store verfügbar sind.