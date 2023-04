Xbox Series X Dashboard: April Update bringt neue Suchfunktion und Energieoptionen

Diese Woche bringt das April Update frischen Wind in die Suche auf Xbox Konsolen. Weiter gibt es eine neue Energieeinstellung, um „aktive Zeiten“ zu definieren.

Die überarbeitete Suchfunktion wurde optisch angepasst. Die Suchergebnisse werden künftig wie in einer Galerie angezeigt. Per RB/LB-Tasten am Controller kann durch sichtbare Filterkategorien navigiert werden. In der Registerkarte Filme & TV wurde die Option „auf YouTube suchen“ ergänzt.

Wer Strom sparen will, aber dennoch die Verfügbarkeit der Konsole schätzt, kann aktive Zeiten in den Einstellungen festlegen. Die Standard-Einstellung steht auf „immer aktiv„. Hier kann nun ein Zeitfenster eingestellt werden, in dem die Konsole wahrscheinlich genutzt wird.

Somit stehen in dieser Zeit die Komfort-Funktionen wie „Remote Play“ und „schnelleres Hochfahren“ zur Verfügung. Außerhalb des definierten Zeitfensters fährt die Konsole komplett herunter. Während in der aktiven Zeit der Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand 10-15 Watt beträgt, sinkt der Verbrauch außerhalb des Zeitfensters laut Microsoft auf 0,5 Watt.

Was haltet ihr von den Neuerungen, werdet ihr die Energieoption nutzen? Und wie gefällt euch die Suche?