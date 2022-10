Xbox Series X Dashboard: Windows-Fluent-Fan-Design vorgestellt

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

In einem Video könnt ihr euch jetzt ein neues Xbox Dashboard Fan-Design anschauen, das von Windows inspiriert wurde.

Immer mehr Xbox-Fans wagen sich daran, ihre eigene Kreation des Xbox Dashboards zu gestalten. So auch Reddit-User „ZenkaiGoose“, der sich die aktuelle Windows-Version als Vorbild genommen hat, um es dann auf die Xbox umzumünzen. Seine Grafiken hat er dann in einem Video festgehalten, um euch zu zeigen, wie das Ganze in Aktion aussehen könnte: