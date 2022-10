Gotham Knights: Vier-Spieler Koop-Modus Heroic Assault ab November

Autor:, in / Gotham Knights

Kurz vor Gotham Knights Erscheinungstermin am 21. Oktober gibt es Information für ein kommendes Update: Warner Bros. Games wird am 29. November mit Heroic Assault einen Standalone-Vier-Spieler-Koop-Modus liefern.

Während man in der Kampagne die Möglichkeit hat, die Story im Zwei-Spieler-Koop zu bestreiten, befindet ihr euch hier mit bis zu drei weiteren Spielern in einer Arena ähnlichen Umgebung, abgetrennt vom Hauptspiel. Es wird 30 Ebenen geben, in denen ihr vor der Aufgabe steht, Missionen zu erfüllen und bestimmte Gegener zu besiegen.

Heroic Assault erscheint als kostenloses Update für alle Besitzer von Gotham Knights.

