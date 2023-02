Xbox Series X: Black History Month Feier

Derzeit feiert Xbox den Black History Month und stellt verschiedene Personen in den Mittelpunkt, so auch Portia Botchway. Portia ist „Xbox Researcherin“ und berichtet über ihre positiven Erfahrungen als schwarze Frau in der Arbeitswelt bei Xbox und der dortigen Kultur.

Sie verkündete: „Vom ersten Tag an hat meine Führungskraft betont, was in diesem Bereich alles möglich ist und dass ich und Menschen, die wie ich aussehen, hierhergehören. Ich hatte die Möglichkeit, für und neben verschiedenen Führungskräften in der gesamten Gaming-Organisation zu arbeiten.“ Botchway meinte weiter: „Ich habe das Gefühl, dass ich auf der Arbeit derer aufbauen kann, die vor mir da waren. Alle haben irgendwann Widrigkeiten erlebt und hart daran gearbeitet, sich einen Platz zu schaffen, an dem ich mich heute in meiner Karriere sicherer fühlen kann.“

Weiter ermutigte sie, dass nicht unbedingt Programmierkenntnisse oder ein Abschluss in Game-Design erforderlich seien, um in der Gaming-Industrie zu arbeiten. Sie selbst habe unter anderem ihre berufliche Laufbahn als Lehrerin begonnen.

Zur Feier des Black History Month erlebt der offzielle Xbox-Twitch-Kanal einmal wöchentlich ein Takeover. Mit folgenden Themen unterstützt Xbox die Black Community:

6. Februar Kendrisite spielt Minecraft (20:00 Uhr deutscher Zeit)

7. Februar SpringSims spielt Disney Dreamlight Valley (00:00 Uhr deutscher Zeit)

13. Februar DataDave spielt Deathloop (20:00 Uhr deutscher Zeit)

14. Februar Teonawrites spielt Coral Island (00:00 Uhr deutscher Zeit)

20. Februar Xayd spielt Disney Dreamlight Valley (20:00 Uhr deutscher Zeit)

21. Februar Prince & Pop spielt Halo Infinite (00:00 Uhr deutscher Zeit)

27. Februar Jade Valkyrie spielt League of Legends (20:00 Uhr deutscher Zeit)

28. Februar 901thagamer spielt Forza Horizon 5 (00:00 Uhr deutscher Zeit)

University of Southern California beim Gerald A. Lawson Fund for Black and Indigenous Students

Die USC Games hat erste Stipendiaten des Gerald A. Lawson Fund verkündet, die als „Lawson Scholars“ bezeichnet werden.

Xbox-Logo zum Black History Month

Das Logo wurde von Clif Wilson, einem 25-Jährigen schwarzen, autodidaktischen Digitaldesigner entworfen.

Er teilte zu seinem Entwurf mit: „Als ich mich der Bildsprache für diese Kampagne näherte, wurde ich von der Idee der Einheit und der Ergründung der Schwarzen Gemeinschaft inspiriert. Der Sonnenuntergang in meinem Design repräsentiert die geteilten Erlebnisse in Form von Anstrengungen und Hoffnung, wobei jeder Sonnenuntergang und Sonnenaufgang symbolisch für eine weitere Chance ist, zu wachsen und sich zu verändern. Das Thema ‚Entdecken‘ wird durch den Sternenhimmel und die Computerplatine ausgedrückt, die das Bild einer Welt voller unendlicher Möglichkeiten und Räume zeichnen, die erkundet werden möchten. Durch das Spielen können wir virtuell in viele neue Räume eintauchen, in denen wir uns mit verschiedenen Geschichten und den unterschiedlichen Individuen, die die Schwarze Gaming Community ausmachen, auseinandersetzen können.“

Project Amplify

Eine Videoreihe, gedacht für interessierte Jugendliche, gibt 14 Einblicke in die Spielebranche aus den Bereichen Produktion, Technik, Character Art, Lizenzierung, Spieldesign, Programmmanagement und mehr.

Xbox Ambassadors

Als Mitglied der Xbox Ambassadors-Community könnt ihr während des Black History Month mit einer Reihe von XA-Missionen XP sammeln.

Microsoft Game Dev-Blog

Welche Wege führen in die Gaming-Industrie? Dieser Frage geht die Pathfinding-Reihe des Microsoft Game Dev-Blog auf den Grund.

Neue Gamerpics, Profil-Designs, Hintergrundbilder und Avatar-Items zur Feier der Schwarzen Community

Neue Avatar-Items, Hintergrundbilder und mehr wurden in Zusammenarbeit mit der Black Community eingeführt.