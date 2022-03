Xbox Series X: Designt für Xbox Frühlings Collection 2022 mit neuem Zubehör vorgestellt

Heute stellte Microsoft die „Designt für Xbox“ Frühlings Collection 2022 vor.

In Zusammenarbeit mit den Partnern von PowerA, OtterBox und 8BitDo wurden Produkte in Pastellfarben designt, die „die Verspieltheit und Laune des Frühlings verkörpern“ sollen.

Die weichen und beruhigenden pastellfarbenen Accessoires sollen euch entspannt durch euer Lieblingsspiel auf Xbox und PC bringen.

PowerA Enhanced Kabelgebundener Controller für Xbox Series X|S

Die kabelgebundenen Controller von PowerA für Xbox Series X|S bringen einen sanften Pastell-Touch in euer Gaming-Setup. Die beiden Advanced Gaming Buttons auf der Rückseite können vollständig belegt werden, um die wichtigsten Aktionen parat zu haben.

Die Controller mit Dual-Rumble-Motoren zeichnen sich durch ihr ergonomisches Design, die intuitiv zu bedienende Tastenanordnung und die seidig-glatten Anti-Reibungsringe um jeden Thumbstick ab.

Ein kabelgebundenes Headset kann an die 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerbuchse angeschlossen werden. Mit dem leicht zugänglichen Lautstärkeregler mit Mikrofonstummschaltung, kann der Ton gesteuert werden, ohne die Hände vom Controller nehmen zu müssen.

Neben der Xbox Share-Taste für Bilder und Videos, verfügt der Controller über ein abnehmbares 10-Fuß-Kabel mit Klettverschlussband.

Der PowerA Enhanced Controller für Xbox Series X|S, Xbox One und PC ist ab April zum geschätzten Verkaufspreis von 41,99 Euro erhältlich. In Deutschland sind über den Microsoft Store derzeit 3 von 5 Designs gelistet.

Verfügbare Designs:

Lavender Swirl – hypnotisierende, wirbelnde, psychedelische Schönheit.

Cotton Candy Blue – zuckersüße Sensation, inspiriert von den süßesten Leckereien aus der Kindheit.

Pink Lemonade – eiskaltes und erfrischendes Design, das jede Spielesitzung auflockert.

Purple Camo – pastellfarbenes Lila trifft auf raues Tarnmuster.

Pastel Dream – beruhigende Übergänge, die selbst die stressigste Sitzung in eine sanfte Symphonie der Spielfreude verwandelt.

OtterBox Easy Grip Controller-Schutzhülle für Xbox Series X|S-Controller

Der Hersteller OtterBox bietet für besseren Halt die Easy Grip Controller-Schutzhülle für Xbox Series X|S-Controller an. Die Hüllen sorgen nicht nur für eine bessere Griffigkeit, sondern können auch vor Stürzen und Kratzer schützen.

„Diese einzigartige, äußerst robuste Hartschale bietet den Schutz, den du man OtterBox gewohnt ist, und sorgt dafür, dass sich der Controller wie ein Profi-Controller von Xbox anfühlt und spielt. Die weichen Grip-Pads lassen sich leicht austauschen, um einen neuen Look oder zusätzlichen Grip zu erhalten, und sorgen mit schweißableitendem, leicht zu waschendem Material für angenehme Hände.“

Die OtterBox Easy Grip Controller-Schutzhülle mit zwei austauschbaren Griffen für den Xbox Series X|S-Controller ist ab sofort in der Farbe Lilac Dream für knapp 40,- US-Dollar in den USA, Kanada und teilnehmenden Händlern weltweit erhältlich.

8BitDo Ultimate Kabelgebundener Controller für Xbox

Entworfen mit einem verspielten Pastellrosa bringt der kabelgebundene Xbox-Controller von 8BitDo ein wenig Farbe in euer Spiel.

Der Controller verfügt über zwei auf Profi-Niveau programmierbare Tasten auf der Rückseite, die mit der 8BitDo Ultimate Software (verfügbar für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10, Android und iOS) belegt und angepasst werden können.

Weiterhin lässt sich die Empfindlichkeit der Sticks und der Auslöser, sowie die Vibration und vieles mehr einstellen.

Auch benutzerdefinierte Profile sind möglich, um euren Spielstil zu repräsentieren und abzuspeichern.

Schließt weiterhin euer bevorzugtes kabelgebundenes Headset direkt an die 3,5-mm-Audiobuchse an, wobei das Mikrofon direkt am Controller per Tastendruck stummgeschaltet werden kann.

Der 8BitDo Ultimate Wired Controller ist kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC. Der Preis liegt bei knapp 45 US-Dollar. Verfügbar in ausgewählten Märkten im Microsoft Store.