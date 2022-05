Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 18/2022

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Welche neuen Spiele euch in der anstehenden Woche auf Xbox One und Xbox Series X|S begrüßen, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

PictoQuest (Optimiert für Xbox Series X|S) – 03. Mai 2022

PictoQuest für 7,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Evasion From Hell (Optimiert für Xbox One X) – 03. Mai 2022

Evasion From Hell für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Loot River (Xbox Game Pass) – 03. Mai 2022

Slap the Rocks (Optimiert für Xbox Series X|S) – 04. Mai 2022

Slap the Rocks im Microsoft Store kaufen.

Wildcat Gun Machine – 04. Mai 2022

X-Force Genesis – 04. Mai 2022

X-Force Genesis für 6,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Best Month Ever! – 05. Mai 2022

Best Month Ever! für reduzierte 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 19,99 Euro)

Citizen Sleeper (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 05. Mai 2022

Citizen Sleeper im Microsoft Store kaufen.

Rifftrax: The Game – 05. Mai 2022

Rifftrax: The Game im Microsoft Store kaufen.

Trek to Yomi (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 05. Mai 2022

Trek to Yomi im Microsoft Store kaufen.

Elemental War 2 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 06. Mai 2022

Elemental War 2 für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Source of Madness (Optimiert für Xbox Series X|S) – 06. Mai 2022

Source of Madness im Microsoft Store kaufen.