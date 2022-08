Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 33/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Little League World Series Baseball 2022 (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 16. August 2022

Little League World Series Baseball 2022 für reduzierte 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 49,99 Euro)

Tribes of Midgard (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 16. August 2022

Tribes of Midgard für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Way of the Hunter (Optimiert für Xbox Series X|S) – 16. August 2022

Way of the Hunter für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Droid Trivia – 17. August 2022

Droid Trivia im Microsoft Store kaufen.

Dyna Bomb 2 – 17. August 2022

Dyna Bomb 2 für reduzierte 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 19,99 Euro)

Robo Revenge Squad – 17. August 2022

Robo Revenge Squad für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Smash Boats Waterlogged Edition – 17. August 2022

Smash Boats Waterlogged Edition im Microsoft Store kaufen.

Chameneon – 18. August 2022

Chameneon im Microsoft Store kaufen.

Cursed to Golf (Optimiert für Xbox Series X|S) – 18. August 2022

Cursed to Golf im Microsoft Store kaufen.

The Bonfire: Forsaken Lands – 18. August 2022

The Bonfire: Forsaken Lands für 7,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Tilesweeper – 18. August 2022

Tilesweeper für 7,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Arenas of Tanks (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 19. August 2022

Arenas of Tanks im Microsoft Store kaufen.

A Tale of Paper: Refolded (Optimiert für Xbox Series X|S) – 19. August 2022

A Tale of Paper: Refolded im Microsoft Store kaufen.

Madden NFL 23 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 19. August 2022

Madden NFL 23 im Microsoft Store vorbestellen:

Rattyvity Lab (Optimiert für Xbox One X) – 19. August 2022

Rattyvity Lab im Microsoft Store kaufen.