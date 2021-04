Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 17/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Cymatically Muffed – 28. April 2021

Bis zu acht Spieler dürfen bei Cymatically Muffed am 28. April 2021 ihre beiden Controllersticks vor dem heimischen Fernseher zum Glühen bringen und sich mit über 50 Waffen gegenseitig Feuer unterm Hintern machen. Zudem bietet der „Twin-Stick-Shooter“ aus der Vogelperspektive eine kooperative Kampagne für bis zu vier Spieler.

Ihr könnt euch Cymatically Muffed für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Crime Opera: The Butterfly Effect (Optimiert für Xbox Series X|S) – 28. April 2021

In Crime Opera: The Butterfly Effect wird euch die Geschichte von zwei Söhnen einer Mafia-Familie erzählt, deren Leben nach dem Tod ihrer Mutter gehörig in Schieflage gerät.

Crime Opera: The Butterfly Effect feiert seine Veröffentlichung am 28. April 2021.

Ladders by POWGI (Optimiert für Xbox Series X|S) – 28. April 2021

Knobelfreunde können sich bei Ladders by POWGI austoben, während sie versuchen mit einer begrenzten Anzahl an Schritten Wörter in neue Begriffe umzuwandeln.

Ladders by POWGI erscheint am 28. April 2021.

Before I Forget (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. April 2021

In Before I Forget erlebt ihr eine Kurzgeschichte über Liebe und Verlust aus der Perspektive einer dementen Frau.

Die verwirrende Welt von Before I Forget könnt ihr ab dem 29. April 2021 erkunden.

Second Extinction – Game Preview (Optimiert für Xbox Series X|S, Xbox Game Pass) – 29. April 2021

Mit bis zu drei Spielern könnt ihr euch bei Second Extinction in den Kampf gegen mutierte Dinosaurier stürzen und die Welt mit überlegter Teamarbeit zurückerobern.

Die Tore zur Spielvorschau von Second Extinction öffnen sich am 29. April 2021. Mit einem aktiven Xbox Game Pass Abonnement könnt ihr euch direkt zur Veröffentlichung ohne zusätzliche Kosten auf die Jagd begeben.

WarDogs: Red’s Return – 29. April 2021

In einer postapokalyptischen Welt werden bei WarDogs: Red’s Return eure Kampfkünste auf die Probe gestellt.

WarDogs: Red’s Return erscheint am 29. April 2021.

Angels with Scaly Wings (Optimiert für Xbox Series X|S) – 30. April 2021

Bei Angels with Scaly Wings begebt ihr euch als einer der wenigen Auserwählten in das Reich der Drachen und deckt als Botschafter eine Verschwörung auf.

Angels with Scaly Wings geht am 30. April 2021 an den Start.

Mystic Fate – 30. April 2021

Dem jungen Alchemisten Aris müsst ihr in Mystic Fate dabei helfen, den Angriff auf seine Gilde zu rächen und den Frieden im umkämpften Asfand wiederherzustellen.

Mystic Fate erscheint am 30. April 2021.

Protocol – 30. April 2021

Einer streng regulierten Mission widmet ihr euch in Protocol am 30. April 2021 und versucht umrandet von schwarzem Humor den Erstkontakt zu außerirdischen Lebensformen in die Wege zu leiten.

Den Genremix namens Protocol könnt ihr euch für reduzierte 16,79 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär werden 20,99 Euro fällig.

R-Type Final 2 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 30. April 2021

Mit R-Type Final 2 feiert am 30. April 2021 ein echter Klassiker sein großes Comeback im zeitgemäßen Gewand. Wie damals düst ihr hier von links nach rechts und mäht alles nieder, was euch dabei in die Quere kommt.

R-Type Final 2 könnt ihr euch für 39,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern.