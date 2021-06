Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 24/2021

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche geht es im Microsoft Store in Sachen Neuerscheinungen etwas ruhiger zu und nur eine kleine Auswahl neuer Spiele erscheint für Xbox One und Xbox Series X|S.

Gallic Wars: Battle Simulator – 16. Juni 2021

Den Galliern müsst ihr beim Gallic Wars: Battle Simulator eure gesamte taktische Raffinesse im Kampf gegen die Legionen der Römer schenken. Nur mit der richtigen Strategie könnt ihr in dem „roguelike“ Strategiespiel Erfolge feiern.

Die rasanten Schlachten des Gallic Wars: Battle Simulator beginnen am 16. Juni 2021.

Heliborne – 16. Juni 2021

Falls ihr lieber in einem Militärhubschrauber eure Feinde aus sicherer Höhe einheizen möchtet, dann ist Heliborne am 16. Juni 2021 eventuell das richtige Spiel für euch. Über 40 Helikopter könnt ihr entweder bei Einzelspielemissionen sowie online mit bis zu 10 Spielern kooperativ oder gegeneinander zum Einsatz bringen.

Heliborne kann für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

Wingspan (Optimiert für Xbox One X) – 17. Juni 2021

Vogelliebhaber finden mit Wingspan am 17. Juni 2021 den passenden Zeitvertreib. Bei dem Kartenspiel duelliert ihr mit bis zu fünf Spielern online oder vor dem heimischen Fernseher darum, wer das prächtigste Naturschutzgebiet mit einer breiten Artenvielfalt von Vögeln aufbaut.

Wingspan könnt ihr euch für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Discolored (Optimiert für Xbox One X) – 17. Juni 2021

Ein etwa zweistündiges Knobelabenteuer lauert mit Discolored am 17. Juni 2021 auf euch. Ihr erkundet dabei eine sich stetig verändernde Spielumgebung und geht den merkwürdigen Vorkommnissen eines verlassenen Restaurants inmitten der Wüste nach.

Für 9,99 Euro könnt ihr euch Discolored vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Galaxy Champions TV – 18. Juni 2021

Zu guter Letzt flattern euch mit Galaxy Champions TV am 18. Juni 2021 brutale Arenakämpfe ins Haus, bei denen ihr entweder im Alleingang oder einem Mitspieler an der Seite bestens gerüstet gegen massenhafte Feinde und Bosse in den Ring steigt.

Für reduzierte 5,59 Euro könnt ihr euch Galaxy Champions TV im Microsoft Store vorbestellen. Regulär werden 6,99 Euro für das Spiel fällig.