Haunted Space: Neuer Trailer zeigt Gefahren des Weltalls

Ein neuer Trailer zu Haunted Space zeigt euch actiongeladene Raumkämpfe, anpassbare Schiffe und den Horror in den dunklen Weiten des Weltalls.

In dem von Italian Games Factory entwickelten Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Kampfpiloten, der im Dienst des Imperiums der Menschen in seinem Raumschiff unterwegs ist. In der tiefgehenden und epischen Sci-Fi-Horrorstory, die von den düsteren und verdrehten Geschichten von Heavy Metal und 2000 AD inspiriert wurde, werdet ihr verschiedene Sternensysteme erkunden, rasante Raumkämpfe bestreiten und Handel und Schiffsbau betreiben können.

Erscheinen wird das Spiel für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Eine Releasedatum oder Zeitraum wurde noch nicht bekannt gegeben.