Martha is Dead: Neuer Trailer zum Psychothriller-Game veröffentlicht

Autor:, in / Martha is Dead

Zu Martha is Dead wurde ein mit verstörenden Bildern durchsetzter Trailer veröffentlicht, der euch in die richtige Grusel-Stimmung versetzt.

Der italienische Entwickler LKA hat einen neuen Trailer zu ihrem Horrorabenteuer Martha is Dead veröffentlicht. Dieser gewährt euch einen verstörenden Blick in eine vom Zweiten Weltkrieg gezeichnete Toskana, die von einem grausamen Mord überschattet wird.

Eine Frau wird ertränkt aufgefunden und nun muss ihre Zwillingsschwester mit dem Trauma des Verlusts fertig werden und die Hintergründe der Tat aufklären. Dabei spielt offensichtlich auch ein dunkles Ritual mit der Magie von Tarot-Karten eine Rolle, um dem Horror inmitten mysteriöser Folklore und den Schrecken des Krieges auf den Grund zu gehen.

Martha is Dead erscheint in diesem Jahr für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC.