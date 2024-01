Martha is Dead: Spielfilmadaption angekündigt

Autor:, in / Martha is Dead

Das italienische Spielestudio LKA, der britische Verlag Wired Productions und die schwedische Filmproduktionsfirma Studios Extraordinaires haben eine exklusive Zusammenarbeit für eine Spielfilmadaption des Videospiels Martha Is Dead angekündigt.

Martha Is Dead spielt in der malerischen, aber vom Krieg zerstörten Landschaft der Toskana im Jahr 1944 und erzählt eine eindringliche Geschichte vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Giulia, einer jungen Frau, die nach dem Tod ihrer Zwillingsschwester Martha in ein schauriges Geheimnis verwickelt wird.

Luca Dalcò, Gründer und Direktor von LKA, Autor und Designer von Martha Is Dead, sagte: „Jedes Element von Martha Is Dead wurde mit außergewöhnlicher Präzision und Sorgfalt entwickelt. Die Komplexität der Erzählung wurde akribisch geplant, visualisiert und sogar mit Blick auf eine filmische Qualität gestaltet. Dies als Film zum Leben zu erwecken, ist ein wahr gewordener Traum.“

Martha Is Dead hat weltweite Anerkennung für seine Fähigkeit erhalten, die Grenzen zwischen Realität, Aberglauben und der Tragödie des Krieges zu einem fesselnden Mysterium zu verschmelzen, das die Spieler bis zum Ende des Spiels in Atem hält.

„Die fesselnde Geschichte und das einzigartige Setting des Spiels machen es zu einem perfekten Kandidaten für eine Verfilmung“, sagt Leo Zullo, Managing Director von Wired Productions. „Wir sind begeistert, gemeinsam mit Studios Extraordinaires ein bahnbrechendes Kinoerlebnis zu schaffen, das die Kunst des Spielens und des Filmemachens auf eine noch nie dagewesene Weise miteinander verbindet.“

Die Adaption wird von Studios Extraordinaires geleitet, einem kreativen Powerhouse von André Hedetoft und Andreas Troedsson, das sich darauf spezialisiert hat, hochwertige Action-, Horror- und Science-Fiction-Filme aus originellen Geschichten und außergewöhnlichen Spielen zu entwickeln.

André und Andreas von Studios Extraordinaires, sagten: Martha Is Dead ist ein erzählerisches Meisterwerk, das einen fesselnden Mordfall aus der Perspektive einer jungen Frau auf eine noch nie dagewesene Weise erzählt. Wir freuen uns darauf, diese eindringliche Geschichte zum Leben zu erwecken und sowohl Fans als auch Neueinsteigern eine filmische Tour-de-Force zu bieten, während wir der seelenbewegenden Essenz des Spiels treu bleiben.“

Die Verfilmung von Martha Is Dead befindet sich derzeit in aktiver Entwicklung und entsteht in enger Zusammenarbeit mit Luca Dalcò, dem Gründer und Regisseur von LKA und dem Schöpfer von Martha Is Dead.

André Hedetoft und Andreas Troedsson sind als Co-Regisseure an dem Spielfilm beteiligt. Neben der Regie bringt André Hedetoft sein Fachwissen als Drehbuchautor mit ein, während Andreas Troedsson auch die Rolle des Kameramanns übernimmt, um eine visuell beeindruckende und sorgfältig ausgearbeitete Adaption zu gewährleisten.