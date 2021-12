Martha is Dead: Wie die Unreal Engine dem Spiel Leben einhauchte

Autor:, in / Martha is Dead

Das Entwicklerteam von LKA hat heute ein ausführliches Featurette von Studioleiter und Martha Is Dead Creative Director Luca Dalcò veröffentlicht.

In diesem exklusiven Feature spricht Luca über alles, von der Weiterentwicklung seines letzten Projekts, The Town of Light, bis hin zu der Frage, wie sein Team die Grenzen des Spiels erweitert hat, um ein nie dagewesenes Maß an Immersion zu erreichen.

Luca Dalcò, Gründer von LKA und Creative Director von Martha Is Dead, sagte: „Von den ersten Konzepten an wussten wir, dass wir die Grenzen überschreiten und durch Detailtreue und Realismus ein Gefühl der Immersion vermitteln wollten. Das ist nicht einfach, denn es gibt in den Szenen oft viel zu tun, aber ich bin sehr stolz auf das, was mein Team erreicht hat. Der Begriff powered by Unreal Engine ist mehr als nur ein Marketing-Spruch – die Innovation, die das Team von Unreal den Entwicklern ermöglicht, ist unvorstellbar, wie man an der jüngsten Matrix-Tech-Demo sehen kann. Sie geben uns auch die Möglichkeit, die Spielqualität weiter zu verbessern, indem sie uns bei der Entwicklung kostengünstig unterstützen. Wir haben Funktionen genutzt, aber es ist uns auch gelungen, das LKA an der Spitze neuer Tools zu platzieren, indem wir die MetaHuman-Technologie frühzeitig eingesetzt haben, und wir freuen uns darauf, weiterhin mehr darüber zu erfahren.“

Martha Is Dead wurde in der Unreal Engine 4 entwickelt und kombiniert reale Schauplätze mit historischen Ereignissen in der Endphase des Zweiten Weltkriegs, Aberglauben, Folklore und tiefen psychologischen Problemen. Das Spiel beginnt in den Tiefen der italienischen Landschaft, während die Alliierten und die Achsenmächte das Land in einen Spielplatz verwandeln, auf dem man sich die Zähne ausbeißt.

Martha Is Dead wird am 24. Februar 2022 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5 und PC erscheinen.