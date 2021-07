Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 29/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Worauf ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Cris Tales (Xbox Game Pass) – 20. Juli 2021

Eine Hommage an die japanischen Rollenspielklassiker erwartet euch mit Cris Tales am 20. Juli 2021. Bei der Zeitreise werdet ihr in rundenbasierte Kämpfe verwickelt und erkundet eine handgezeichnete Spielwelt.

Cris Tales könnt ihr euch für 39,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Death’s Door (Optimiert für Xbox Series X|S) – 20. Juli 2021

Als Krähe geht ihr bei Death’s Door am 20. Juli 2021 eurem Arbeitsalltag als Seelensammler nach, bis euch ein unerwarteteres Ereignis in eine andere Dimension verschleppt.

Für reduzierte 16,99 Euro könnt ihr euch Death’s Door im Microsft Store vorbestellen. Regulär kostet euch der Titel 19,99 Euro.

Fallen Knight – 20. Juli 2021

In Fallen Knight führt ihr euer Schwert als futuristischer Lancelot-Nachfahre durch anspruchsvolle Levels und bestimmt den Ausgang der Geschichte durch euer mehr oder weniger ritterliches Handeln.

Fallen Knight erscheint am 20. Juli 2021.

Mind Maze (Optimiert für Xbox One X) – 20. Juli 2021

In dem Rätselspiel namens Mind Maze müsst ihr euch eine durchdachte Taktik zurechtlegen und eure Gegner bei der Eroberung des Spielfeldes zu Fehlern zwingen. Entweder tretet ihr gegen den Computer oder menschliche Mitstreiter im Onlinemodus an.

Für reduzierte 3,99 Euro kann Mind Maze im Microsoft Store vorbestellt werden. Regulär fallen hier 4,99 Euro an.

Gaps by POWGI (Optimiert für Xbox Series X|S) – 21. Juli 2021

Auch bei Gaps by POWGI wird euer Denkapparat gefordert, während ihr mit den richtigen Buchstaben 150 humorvolle Knobelaufgaben löst.

Gaps by POWGI feiert seine Veröffentlichung am 21. Juli 2021.

In Rays of the Light (Optimiert für Xbox Series X|S) – 21. Juli 2021

Die Neuauflage von „The Light“ erhält am 21. Juli 2021 eine optimierte Xbox Series X|S Version. Was euch bei dem Horrorspiel namens In Rays of the Light inhaltlich erwartet, erfahrt ihr in unserem Test.

In rays of the Light (Xbox Series X|S) könnt ihr euch für reduzierte 5,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär schlägt das Spiel mit 7,99 Euro zu Buche.

The Last Rolling Hero – 21. Juli 2021

In der fernen Zukunft von The Last Rolling Hero müsst ihr eine computergesteuerte Spielzeugroboter-Armee in den Griff bekommen und das Universum vor einer Katastrophe bewahren.

Für reduzierte 3,90 Euro steht The Last Rolling Hero im Microsoft Store zur Vorbestellung bereit. Regulär werden 4,59 Euro fällig.

MouseBot: Escape from CatLab (Optimiert für Xbox One X) – 21. Juli 2021

In dem Katz-und-Maus-Spiel namens MouseBot: Escape from CatLab übernehmt ihr die Rolle des Nagers und schaukelt in 88 anspruchsvollen Hetzjagden den geliebten Käse nach Hause.

MouseBot: Escape from CatLab erscheint am 21. Juli 2021.

The Innsmouth Case – 22. Juli 2021

Inspiriert von der Horrorliteratur des Autors H.P. Lovecraft erlebt ihr bei The Innsmouth Case in der Rolle eines Detektivs ein interaktives Buch voller schauriger und humorvoller Momente.

Die Geschichte von The Innsmouth Case wird am 22. Juli 2021 aufgeschlagen.

Urban Trial Tricky Deluxe Edition – 22. Juli 2021

Bei der Urban Trial Tricky Deluxe Edition düst ihr mit eurem Motorrad über waghalsige Pisten und vollführt in 30 Herausforderungen spektakuläre Stunts. Drei verschiedene Spielmodi, Anpassungsmöglichkeiten und Bestenlisten runden den wilden Ritt ab.

Die Urban Trial Tricky Deluxe Edition geht am 22. Juli 2021 an den Start.

Aery – Calm Mind (Optimiert für Xbox One X) – 23. Juli 2021

Ein entspanntes Abenteuer steht euch mit Aery – Calm Mind am 23. Juli 2021 bevor, bei dem ihr als kleiner Vogel durch die Lüfte gleitet und euch auf die Suche nach den verlorenen Federn eines Artgenossen begebt.

Aery – Calm Mind kann für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

Freddy Spaghetti 2.0 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 23. Juli 2021

Pasta-Freunde kommen bei Freddy Spaghetti 2.0 eventuell auf den Geschmack und überwinden von einer humorvollen Geschichte begleitet physikbasierte Hindernisstrecken.

Freddy Spaghetti 2.0 wird am 23. Juli 2021 zum Leben erweckt.

Orcs Must Die! 3 – 23. Juli 2021

Am 23. Juli 2021 metzelt ihr euch bei Orcs Must Die! 3 zwanzig Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers durch Horden von abscheulichen Wesen. Im dritten Teil der Reihe erwarten euch mehr Orks, Waffen, Fallen und Verbesserungen als je zuvor.

Die Eintrittskarte zum großen Gemetzel von Orcs Must Die! 3 könnt ihr euch für 29,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store buchen.

Where the Snow Settles – 23. Juli 2021

Zusammen mit der jungen Aurelia taucht ihr bei Where the Snow Settles in eine mystische Welt ab und erlebt die kurze Geschichte ihrer gefährlichen Reise durch unwegsames Gelände.

Die eisige Spielwelt von Where the Snow Settles öffnet ihre Pforten am 23. Juli 2021.