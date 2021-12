Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 51/2021

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche geht es im Microsoft Store in Sachen Neuerscheinungen etwas ruhiger zu und nur eine kleine Auswahl neuer Spiele erscheint für Xbox One und Xbox Series X|S.

Lacuna – A Sci-Fi Noir Adventure – 21. Dezember 2021

Lacuna – A Sci-Fi Noir Adventure im Microsoft Store kaufen.

Winter Sports Games – 4K Edition (Optimiert für Xbox Series X|S) – 21. Dezember 2021

Winter Sports Games – 4K Edition für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Horatio Goes Snowboarding (Optimiert für Xbox Series X|S) – 22. Dezember 2021

Horatio Goes Snowboarding im Microsoft Store kaufen.

In My Shadow – 22. Dezember 2021

In My Shadow für 11,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Planet Quiz: Learn & Discover – 24. Dezember 2021

Planet Quiz: Learn & Discover im Microsoft Store kaufen.

Tunnel of Doom – 24. Dezember 2021

Tunnel of Doom für reduzierte 12,59 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis lautet 13,99 Euro.

Vegas Tales – 24. Dezember 2021

Vegas Tales für 12,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.