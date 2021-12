Autor:, in / Xbox Series X

Im Rahmen der diesjährigen Game Awards findet einmal mehr der ID@Xbox Winter Game Fest Demo-Event statt.

Vom 7. bis 21. Dezember 2021 haben Xbox-Spieler die Möglichkeit zahlreiche neue Spiele zu entdecken und selbst anzuspielen. Insgesamt werden ganze 35 Demos von bisher unveröffentlichten Spielen verfügbar sein.

Folgende fünf Titel wurden bereits von offizieller Seite für das Event bestätigt:

Loot River: Eine Kombination aus Dungeon-Crawler und Action Rogue-like, welches spannende Echtzeit-Kämpfe und Fantasy-Stil mit Puzzeln im Tetris-Stil vereint.

Death Trash: Ein Old-School-Rollenspiel mit modernen Action-Gameplay und Spielerfreiheit, garniert mit einer handgefertigten postapokalyptischen Welt voller Punks mit Schrotflinten.

Blacktail: Die Nacherzählung von Baba Yagas Ursprungsgeschichte, angesiedelt in surrealer, grimmiger slawischer Folklore, die mit einer einzigartigen Mischung aus Erkundung und intensiven Bogenkämpfen verfeinert wird.

The Tale of Bistun: Ein storybasiertes Action-Adventure-Spiel, inspiriert von dem tragischen Gedicht „Khosrow und Shirin“ aus dem 12. Jahrhundert. Ein von Gedächtnisverlust geplagter Steinmetz stellt sich einer heimtückischen Seuche und gefährlichen Feinden, während er sich zwischen der realen Welt und einem ätherischen Ort vergessener Erinnerungen fortbewegt.

Nobody Saves The World: Während Spieler alleine oder mit einem Freund die große Welt des Titels erkunden, erlangen sie durch den Abschluss verschiedener Quests Zugriff auf unterschiedliche Formen. In Kombination mit Fähigkeiten helfen diese beim Bewältigen weiterer herausfordernder Aufgaben auf dem Weg zur Rettung der Welt.

Die vollständige Liste der Demos wird kurz vor dem Start des Events veröffentlicht. Feedback zu den verschiedenen Titeln ist erwünscht und kann den jeweiligen Entwicklerstudios über deren soziale Kanäle und Webseiten mitgeteilt werden.