Xbox Series X: März 2022 war bester Verkaufsmonat für Microsoft in den USA

Analyst Mat Piscatalla von der NPD Group hat neuste Informationen zu US-Hard- und Softwareverkäufen in Stückzahlen und Dollar-Umsätzen für März 2022.

Die Dollar-Umsätze mit Hardwareverkäufen im März 2022 sind demnach gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24 % auf 515 Millionen US-Dollar gesunken.

Mit 1,2 Milliarden US-Dollar fiel im ersten Quartal des Jahres der Hardware-Umsatz um 15 % geringer aus als im Vorjahreszeitraum.

Die Lieferschwierigkeiten der Hersteller und ein allgemeiner Rückgang bei Erlebnisorientieren Ausgaben sind die Gründe für gesunkene Werte.

Weiterhin war Xbox Series X|S nicht nur die meistverkaufte Hardware-Plattform im März 2022, sondern auch im ersten Quartal auch bei den Dollar-Umsätzen. Wobei die Nintendo Switch in diesen Zeiträumen bei den Stückzahlen führend war, wie Piscatella schreibt.

Eigene neue Rekorde stellte Microsoft sowohl in Dollar als auch in Stückzahlen für seine Xbox-Hardware im März 2022 für die eigene Plattform auf. So konnte man im März 2022 frühere Xbox-Bestmarken bei den Stückzahlen in 2011 sowie den Dollar-Umsätzen aus März 2014 knacken.

Bei der Software zeigt sich Elden Ring weiterhin stark auf der Xbox. Das Rollenspiel führte im März 2022 die Liste der meistverkauften Premiumspiele an, gefolgt von Call of Duty: Vanguard und WWE 2K22. Forza Horizon 5 landete auf dem fünften Platz.

Ebenfalls stark war der Xbox Elite Controller Series 2, der das meistverkaufte Zubehör im März war und das meistverkaufte Zubehör im laufenden Jahr bleibt.