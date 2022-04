Xbox Series X: Microsoft arbeitet an Ingame-Werbung in F2P-Spielen laut Bericht

Autor:, in / Xbox Series X

Bei Microsoft wird einem Bericht zufolge an einem Ingame-Werbeprogramm gearbeitet, um Anzeigen in Free-to-Play-Spielen zu schalten.

In Free-to-Play-Spielen auf der Xbox-Plattform könnte künftig Werbung enthalten sein. Das lässt zumindest ein Bericht von Business Insider vermuten.

Mindestens zwei Personen sollen laut dem Bericht hart an einem solchen Projekt arbeiten.

Zukünftig könnten Werbetreibende gezielte oder passende Werbung direkt in Spielen platzieren und einbinden. Beispielsweise auf den Plakatwänden in einem Rennspiel.

Die Platzierung von Anzeigen soll aber wohl so unaufdringlich wie möglich erfolgen. Denn Microsoft sei sich bewusst, dass eine solche Möglichkeit auch nach hinten losgehen kann und Kunden, sprich die Spieler, verärgern könnte.

In dem Bericht heißt es weiterhin, dass keine Daten der Verbraucher an die Werbetreibenden weitergegeben werden sollen und man auch keinen Anteil an den Werbeeinnahmen bekommt, obwohl sich das zu einem späteren Zeitpunkt noch ändern könnte.