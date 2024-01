Xbox Series X: Neues Achievement-System im Jahr 2024 möglich

Autor:, in / Xbox Series X

Es gibt neue Gerüchte zum Achievement-System der Xbox. Demnach wurde das komplette System, das euch mit Gamerscore-Erfolgen für bestimmte Aktionen bei Spielen belohnt, überarbeitet.

Shpeshal Nick hat jedenfalls „gehört“, dass Microsoft mit der Überarbeitung des Achievement-Systems fast fertig ist und die Neuerungen irgendwann im Jahr 2024 starten könnten.

Und auch, wenn die Aussage ziemlich vage ist und am Ende reine Spekulation bleibt, da keinerlei Quellen oder ähnliches vorgelegt wurde, so würde es uns interessieren, welche Verbesserungen ihr am Achievement-System der Xbox vornehmen würdet.

Postet eurer Verbesserungsvorschläge für das Achievement-System der Xbox gerne in die Kommentare.