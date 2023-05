Autor:, in / Xbox Series X

Phil Spencer hat sich in seinem Interview mit Kinda Funny Games ganz klar für die Marke Xbox ausgesprochen, was viele offensichtlich nicht mitbekommen haben.

Phil Spencer hatte betont, dass man offensichtlich niemals die beiden großen Player „Sony & Nintendo“ in den Konsolen-Hardwareverkäufen übertrumpfen könne, da die zwei schon so stark seien und dermaßen hart in ihrer Führungsposition verhandeln, dass Xbox hier einen schweren Stand hat.

Außerdem würde es auch nicht einfach nur ausreichen dauernd „großartige Spiele“ zu veröffentlichen, um dann urplötzlich mehr Konsolen als Sony oder Nintendo zu verkaufen, wie manche meinen. Auch das reiche nicht aus, um den Konsolenmarkt plötzlich für sich allein zu gewinnen. Und da dieser eingegrenzte und abgezäunte Markt in dieser Form nicht zu gewinnen ist, wird man zusätzlich zur Xbox, weitere Strategien umsetzen müssen, um mehr Kundschaft für sich gewinnen zu können. Strategien, woraus beispielsweise auch der Xbox Game Pass oder xCloud entstanden ist.

Phil Spencer machte jedenfalls im Interview deutlich klar, dass die Konsole der Kern der Marke Xbox ist – und das bleibt auch so, trotz der Rückschläge der letzten Wochen.

Phil Spencer: „Die Konsole ist der Kern der Marke Xbox, daran besteht kein Zweifel!“