Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

Alle Horrorfans aufgepasst: Der technische Test für The Texas Chain Saw Massacre steht vor der Tür, der exklusiv auf Steam PC stattfinden wird.

Gun Interactive – die Multimedia-Entwicklungsfirma hinter dem kommenden asymmetrischen Horror-Videospiel The Texas Chain Saw Massacre – hat weitere Details zum bevorstehenden technischen Test des Spiels bekannt gegeben, der am Donnerstag, den 25. Mai, beginnt und bis Montag, den 29. Mai, um Mitternacht andauert. Der Test wird ausschließlich über Steam PC zugänglich sein, und Spieler, die daran teilnehmen möchten, können alle Details im Gun Interactive Community Hub finden.

Der technische Test für The Texas Chain Saw Massacre ist eine Einladung von Gun Interactive und Sumo Nottingham an die Gaming-Community, an der Fertigstellung des Spiels im Vorfeld der Veröffentlichung am 18. August mitzuwirken.

Der Zweck dieses Events ist es, die technische Leistung und die Fähigkeiten des letzten spielbaren Builds von The Texas Chain Saw Massacre zu dokumentieren, nicht das fertige Produkt vorzustellen.

Wie das Gun-Team in seinem Community-Hub-Post anmerkt, „unterscheidet sich ein Tech-Test von einer Beta dadurch, dass der technische Test sich mehr auf Stresstests des Spiels und der Backend-Dienste konzentriert, was es unserem Team ermöglicht, die Serverlast zu justieren und vor dem Start Anpassungen vorzunehmen.“

The Texas Chain Saw Massacre erscheint am 18. August 2023 für PC, PlayStation 5/4, Xbox Series X|S, Xbox One und wird im Game Pass auf Xbox und PC direkt zur Veröffentlichung erhältlich sein.

In diesem Sinne bleibt nur eine Frage: Wer wird diesen technischen Test überleben und was wird von ihnen übrig bleiben?