Xbox Series X: So könnt ihr eine Hammer Thor Konsole gewinnen

Zum Start des neuen Thor Love and Thunder Films, verlost Microsoft eine Xbox Series X Konsole im besonderen Hammer-Design.

Um eine Chance auf den Gewinn der Xbox Series X Konsole zu erhalten, müsst ihr dem offiziellen Xbox-Account auf Twitter folgen und den Gewinnspiel-Tweet inklusive Hashtag liken und retweeten.

Die Teilnahmebedingungen des von Microsoft veranstalteten Gewinnspiels können hier eingesehen werden.