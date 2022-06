Xbox Series X: Upgrades für Resident Evil 2, 3 und 7 anscheinend verfügbar

Autor:, in / Xbox Series X

Immer mehr Xbox-Spieler melden sich bei uns und berichten, dass Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil: Biohazard ein Update erhalten haben. Dazu werden die Spiele mit dem Xbox Series X/S-Symbol gelistet, was auf das Next-Gen-Upgrade hinweisen könnte.

Eigentlich war davon auszugehen, dass die Upgrades erst nach dem Capcom Showcase (heute um 0:00 Uhr) veröffentlicht werden. Möglicherweise möchte man schon still und heimlich die Upgrades für die drei Resident Evil-Teile ausrollen, damit der Andrang später nicht so groß ausfällt. Es ist auch gut möglich, dass lediglich die Icons in der Spielbibliothek bereits hinzugefügt wurden und der eigentliche Download erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird.

Falls auch ihr eines der drei Spiele besitzt und ein Upgrade schon erhalten habt, dann meldet euch gerne in den Kommentaren.

Vielen Dank an @CrunkinJamaica und alle anderen, die sich bei uns gemeldet haben.